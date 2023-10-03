О температурном рекорде рассказали 2 октября в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Среднемесячная температура была на почти 4 градуса выше климатической нормы.

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Самый теплый более 140 лет

Итак, в сентябре 2023 года среднемесячная температура воздуха достигала отметки в +18,8 градуса по Цельсию. А это на 3,9 градуса выше, если сравнивать с климатической нормой. Таким образом, первый месяц осени стал самым теплым в Киеве с 1881 года.

Но это еще не всё. За месяц в Киеве зафиксировали три температурных рекорда. Так, 10 сентября было самое холодное – к утру температура снизилась до +9,1 градуса по Цельсию. Тем временем теплее всего было 24 сентября, когда воздух прогрелся до +29,1 градуса по Цельсию после полудня.

Кроме того, нынешний сентябрь – 12-й из самых сухих с 1891 года. В то же время на проспекте Науки, 37 осадков выпало на 8 миллиметров больше или на 14% больше климатической нормы.

Какая будет погода в октябре

Украинцы уже могут почувствовать, что с первых дней месяца снизилась температура. В то же время следует ожидать, что октябрь тоже будет теплым.

Синоптик Игорь Кибальчич обратил внимание на данные ведущих мировых центров. По его словам, октябрь на огромных территориях Европы, скорее всего, будет теплым, даже если сравнивать с новыми климатическими нормами.

Синоптик отметил, что в течение октября преобладает антициклональный характер циркуляции. Это станет причиной дефицита осадков, который во многих регионах наблюдался в сентябре этого года.

Более активные атмосферные фронты и серии циклонов возможны как в северной, так и северо-западной частях Европы. Впрочем, большей частью в течение первой декады месяца. Осадки в Украине будут, но их будет мало.

Поскольку преобладание высокого атмосферного давления будет способствовать размыванию атмосферных фронтов и облачности в их пределах,

– объяснил Кибальчич.

Между тем во второй декаде месяца следует ожидать развития мощного антициклона над северо-востоком Европы. Он также будет постепенно смещаться к более южным широтам.