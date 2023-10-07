Если вы тоже не звали осень, как поется в известной песне, то есть простой способ избежать холода. Теплее одевайтесь, обязательно носите одежду слоями, при необходимости возьмите термос с горячим напитком или зайдите в кафе.
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Какая будет погода в Украине 1 октября
Облачно, будет идти дождь. Днем в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях они могут быть значительными, на Севере небольшими. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +9...+14 градусов (в северных областях +7...+12 градусов). На Юге традиционно теплее – ночью +11…+16 градусов, днем +16…+21 градус, а вот на высокогорье Карпат ночью и днем холоднее всего – +2…+7 градусов.
Погода в столице и области
В столичном регионе температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов. В Киеве ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.
Предупреждение об опасности
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 8 октября ожидают порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, поэтому объявлен первый уровень опасности – желтый.
Желтый уровень опасности в Украине 8 октября / Укргидрометцентр
Впрочем, все еще сохраняется значительная пожароопасность. Долго не было дождей, поэтому земля сухая, трава и сухостой легко могут вспыхнуть.
Пожарная опасность в Украине 8 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +10...+12
- Ужгород +12...+14
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +10...+12
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +9...+11
- Винница +11...+13
- Одесса +20...+22
- Николаев +15...+17
- Херсон +18...+20
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +10...+12
- Сумы +8...+10
- Полтава +7...+9
- Днепр +11...+13
- Запорожье +17...+19
- Донецк +12...+14
- Луганск +10...+12
- Харьков +11...+13
Прогноз погоды в Украине на 8 октября / Укргидрометцентр