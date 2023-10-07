Если вы тоже не звали осень, как поется в известной песне, то есть простой способ избежать холода. Теплее одевайтесь, обязательно носите одежду слоями, при необходимости возьмите термос с горячим напитком или зайдите в кафе.

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Какая будет погода в Украине 1 октября

Облачно, будет идти дождь. Днем в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях они могут быть значительными, на Севере небольшими. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +9...+14 градусов (в северных областях +7...+12 градусов). На Юге традиционно теплее – ночью +11…+16 градусов, днем +16…+21 градус, а вот на высокогорье Карпат ночью и днем холоднее всего – +2…+7 градусов.

Погода в столице и области

В столичном регионе температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +7...+12 градусов. В Киеве ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.

Предупреждение об опасности

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. 8 октября ожидают порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, поэтому объявлен первый уровень опасности – желтый.

Желтый уровень опасности в Украине 8 октября / Укргидрометцентр

Впрочем, все еще сохраняется значительная пожароопасность. Долго не было дождей, поэтому земля сухая, трава и сухостой легко могут вспыхнуть.

Пожарная опасность в Украине 8 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +10...+12
  • Ужгород +12...+14
  • Львов +10...+12
  • Ивано-Франковск +10...+12
  • Тернополь +10...+12
  • Черновцы +10...+12
  • Хмельницкий +10...+12
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +10...+12
  • Житомир +9...+11
  • Винница +11...+13
  • Одесса +20...+22
  • Николаев +15...+17
  • Херсон +18...+20
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +11...+13
  • Черкассы +11...+13
  • Чернигов +10...+12
  • Сумы +8...+10
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +11...+13
  • Запорожье +17...+19
  • Донецк +12...+14
  • Луганск +10...+12
  • Харьков +11...+13

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / Укргидрометцентр