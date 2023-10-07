Якщо ви теж не кликали осінь, як співається у відомій пісні, то є простий спосіб зарадити холоду. Тепліше вдягайтеся, обов'язково носіть одяг шарами, за потреби візьміть термос із гарячим напоєм або зайдіть у кафе.

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Якою буде погода в Україні 1 жовтня

Буде хмарно і пройдуть дощі. Удень в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях вони можуть бути значними, на Півночі невеликі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +5...+10 градусів, удень +9...+14 градусів (у північних областях +7...+12 градусів). На Півдні традиційно тепліше – вночі +11...+16 градусів, удень +16...+21 градус, а от на високогір'ї Карпат вночі та вдень найхолодніше – +2...+7 градусів.

Погода у столиці та області

У столичному регіоні температура вночі буде +5...+10 градусів, удень +7...+12 градусів. У Києві вночі +7...+9 градусів, удень +10...+12 градусів.

Попередження про небезпеку

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 8 жовтня очікують на пориви вітру 15-20 метрів на секунду, тож оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

Жовтий рівень небезпеки в Україні 8 жовтня / Укргідрометцентр

Утім, все ще зберігається значна пожежна небезпека. Довго не було дощів, тож земля суха, трава і сухостій легко можуть спалахнути.

Пожежна небезпека в Україні 8 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +12...+14

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +10...+12

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +9...+11

Вінниця +11...+13

Одеса +20...+22

Миколаїв +15...+17

Херсон +18...+20

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +11...+13

Черкаси +11...+13

Чернігів +10...+12

Суми +8...+10

Полтава +7...+9

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +12...+14

Луганськ +10...+12

Харків +11...+13

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / Укргідрометцентр