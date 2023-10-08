Фото заснеженных склонов разлетелись по сети. Фотографии сделала участница фейсбук сообщества "Хочу в горы" Леся Чернятович.

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В Карпатах выпал первый снег

В сети 8 октября появились сказочные кадры заснеженных Карпат.

С первым снегом,

– говорится в подписи к фотографиям.

Смотрите кадры первого снега в Карпатах

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В Черногорском горном поисково-спасательном посту также сообщили о довольно прохладной погоде на вершине.

На 9:00 на горе Поп Иван Черногорский был туман вместе с дождем. Температура воздуха составляла 1 градус тепла, а порывы ветра – до 8 метров в секунду.

Смотрите фото снега на горе Поп Иван / Фото Леси Чернятович

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К слову, в этом году снег в украинских Карпатах выпал позже, чем в прошлом. За последние годы снегопады начинались либо в октябре, либо в самом конце сентября.

2009 год – 14 октября;

2010 год – 23 октября;

2011 год – 11 октября;

2012 год – 21 сентября;

2013 год – 3 октября;

2014 год – 24 октября;

2016 год – 25 сентября;

2016 год – 5 октября;

2017 год – 8 октября;

2018 год – 24 сентября;

2019 год – 18 сентября;

2020 год – 1 июня ;

2021 год – 15 октября ;

2022 год – 18 сентября.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют, что 9 – 10 октября столбики термометров могут опуститься до 5 градусов мороза. По всей вероятности, заморозки ударят в большинстве областей. Однако по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра уже с 11 октября в Украине снова потеплеет. Днем столбики термометров в большинстве областей могут снова превысить отметку в 20 градусов выше нуля.