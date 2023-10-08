Фото заснеженных склонов разлетелись по сети. Фотографии сделала участница фейсбук сообщества "Хочу в горы" Леся Чернятович.
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В Карпатах выпал первый снег
В сети 8 октября появились сказочные кадры заснеженных Карпат.
С первым снегом,
– говорится в подписи к фотографиям.
Смотрите кадры первого снега в Карпатах
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В Черногорском горном поисково-спасательном посту также сообщили о довольно прохладной погоде на вершине.
На 9:00 на горе Поп Иван Черногорский был туман вместе с дождем. Температура воздуха составляла 1 градус тепла, а порывы ветра – до 8 метров в секунду.
Смотрите фото снега на горе Поп Иван / Фото Леси Чернятович
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К слову, в этом году снег в украинских Карпатах выпал позже, чем в прошлом. За последние годы снегопады начинались либо в октябре, либо в самом конце сентября.
- 2009 год – 14 октября;
- 2010 год – 23 октября;
- 2011 год – 11 октября;
- 2012 год – 21 сентября;
- 2013 год – 3 октября;
- 2014 год – 24 октября;
- 2016 год – 25 сентября;
- 2016 год – 5 октября;
- 2017 год – 8 октября;
- 2018 год – 24 сентября;
- 2019 год – 18 сентября;
- 2020 год – 1 июня ;
- 2021 год – 15 октября ;
- 2022 год – 18 сентября.