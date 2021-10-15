Предварительно, утром 14 октября, там температура достигала -4 градуса. Об этом сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту.

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В Карпатах в очередной раз заснежило

По состоянию на 09 часов 15 октября 2021 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5 градусов, штиль,

– говорится в сообщении.

На кадрах заметно, что снег уже напоминает будто настоящие сугробы. Также видны человеческие следы.



В Карпатах уже выпал снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Кстати, по состоянию на 13 октября, на Поп Иване было прохладнее. Температура воздуха тогда достигала -6 градусов.

Обратите внимание! Гора Поп Иван – одна из самых высоких в украинских Карпатах. Ее высота составляет 2028 метров. Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора и на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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