На это в сети обратила внимание Мика Слусаряк. В своем фейсбуке она опубликовала кадры с горы Томнатик в массиве Яловичорские горы.

Ранее Спасатели показали видео из заснеженных Карпат: рекомендуют не идти в горы

На Буковине снежит

Гора Томнатик расположена на хребте Томнатикул в Вижницком районе. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской противовоздушной обороны – "Памир".

На фото, обнародованных в соцсети, видно, как зеленая трава в лесу местами покрыта снегом. При этом возле станции "Памир" его больше – вся земля фактически белая.



Снег в горах на Буковине / Коллаж 24 канала, фото с фейсбук-страницы Слусаряк

Где расположена гора Томнатик: смотрите на карте

Снег в украинских Карпатах

20 сентября температура в Карпатах впервые опустилась до 0 градусов. На почве появилась изморозь и пошел дождь. Уже на следующий день на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали похолодание до -6 градусов, там заснежило. Такая же ситуация удерживается в горах до сих пор – там морозы и осадки.

Метеорологи о первом снеге

Украинские метеорологи предупредили, что октябрь в 2021 году может быть еще холоднее, чем даже ноябрь или декабрь. Именно тогда может выпасть первый снег (речь идет о равнине, а не горах). Мол, на протяжении последних лет именно на второй месяц осени приходится так называемое предзимье. В Украинском гидрометеорологическом институте отметили, что ранее переход от лета к зиме в нашей стране был плавным. Впрочем, теперь ситуация изменилась.