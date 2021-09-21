Спасатели показали кадры с заснеженной вершины. При неблагоприятных погодных условиях они рекомендуют отказаться от совершения путешествия в горы.

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В украинских Карпатах заснежило

Как уточнили в фейсбук-странице поисково-спасательного поста, по состоянию на 8:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский было ясно. Северо-западный ветер достигал там скорости 5 – 6 метров в секунду. Температура воздуха опустилась значительно ниже нуля, до -6 градусов.

Что происходит в Карпатах 21 сентября: смотрите видео ГСЧС

Что следует делать, если собираетесь идти в горы

Зарегистрируйте свой поход у специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Выбирайте маршруты, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки.

Особое внимание обратите на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Не уходи в горы в одиночку и большими группами.

Сверяйте погодные условия только с краткосрочным прогнозом синоптиков, максимум на 1 – 2 дня вперед.

Интересно! Впервые за осень 2021 года температура в Карпатах опустилась до 0 градусов 20 сентября. На почве там тогда появилась изморозь.