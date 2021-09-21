Рятувальники показали кадри із засніженої вершини. За несприятливих погодних умов вони рекомендують відмовитися від здійснення мандрівки у гори.

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В українських Карпатах засніжило

Як уточнили на фейсбук-сторінці пошуково-рятувального поста, станом на 8:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Північно-західний вітер досягав там швидкості 5 – 6 метрів на секунду. Температура повітря опустилася значно нижче нуля, до -6 градусів.

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Що варто робити, якщо збираєтесь йти у гори

Зареєструйте свій похід у фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Обирайте маршрути, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки.

Особливу увагу зверніть на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.

одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам. Не вирушайте у гори поодинці та великими групами.

Звіряйте погодні умови лише з короткостроковим прогнозом синоптиків, максимум на 1 – 2 дні наперед.

Цікаво! Вперше за осінь 2021 року температура у Карпатах опустилася до 0 градусів 20 вересня. На ґрунті там тоді з'явилася паморозь.