Виняток тільки – південні, східні області та Закарпаття. Про це розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

До теми Зима вже близько: температура в українських Карпатах опустилася до 0 градусів

В Україну вже 22 вересня прийдуть заморозки

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, рятувальники попередили, що заморозки будуть:

вночі 22 вересня – у західних областях;

23 вересня – на всій території України, крім півдня, сходу та Закарпаття.

На поверхні ґрунту заморозки 0...+3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий),

– розповіли в ДСНС.

Ба більше, вночі 23 вересня у Київській області на поверхні ґрунту також заморозки – 0...+3 градуси.

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