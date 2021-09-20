Виняток тільки – південні, східні області та Закарпаття. Про це розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
До теми Зима вже близько: температура в українських Карпатах опустилася до 0 градусів
В Україну вже 22 вересня прийдуть заморозки
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, рятувальники попередили, що заморозки будуть:
- вночі 22 вересня – у західних областях;
- 23 вересня – на всій території України, крім півдня, сходу та Закарпаття.
На поверхні ґрунту заморозки 0...+3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий),
– розповіли в ДСНС.
Ба більше, вночі 23 вересня у Київській області на поверхні ґрунту також заморозки – 0...+3 градуси.
Останні новини про погоду в Україні
- Протягом 20 – 24 вересня у Києві та області стане холодніше – +7...+13 градусів. Майже щодня будуть сильні дощі, окрім 21 вересня.
- Станом на 20 вересня, в Україні буде дощова та прохолодна погода. Найменша температура буде на Західній Україні – +9...+11 градусів. Найтепліше у східних та південних областях – +17...+19 градусів.
- Окрім того, 20 вересня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський з'явилася паморозь, а температура сягнула 0 градусів.