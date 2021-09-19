Майже всі області України заливатиме дощ. Вітер у більшості регіонів буде холодний, 5 – 10 метрів за секунду.

Важливо Синоптики попередили про різке похолодання в Україні: коли його чекати

Небо на Західній Україні весь день буде у полоні хмар. Декілька разів на день падатиме дощ, а температура повітря опуститься до +9...+11 градусів. У східних регіонах також буде хмарно, місцями очікують невеличкий дощ. Повітря прогріється до +17...+19 градусів.

На півночі буде значно прохолодніше – +10...+12 градусів. Дощ, який почнеться зранку, триватиме майже весь день, тож не забудьте парасольки. Лише у південних регіонах буде сонячно та сухо. Стовпчики термометрів там покажуть +17...+19 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +11...+13 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +10...+12

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +17...+19

Харків – +16...+18

Київ – +11...+13