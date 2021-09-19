Майже всі області України заливатиме дощ. Вітер у більшості регіонів буде холодний, 5 – 10 метрів за секунду.
Важливо Синоптики попередили про різке похолодання в Україні: коли його чекати
Небо на Західній Україні весь день буде у полоні хмар. Декілька разів на день падатиме дощ, а температура повітря опуститься до +9...+11 градусів. У східних регіонах також буде хмарно, місцями очікують невеличкий дощ. Повітря прогріється до +17...+19 градусів.
На півночі буде значно прохолодніше – +10...+12 градусів. Дощ, який почнеться зранку, триватиме майже весь день, тож не забудьте парасольки. Лише у південних регіонах буде сонячно та сухо. Стовпчики термометрів там покажуть +17...+19 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +11...+13 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +10...+12
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +10...+12
Вінниця – +10...+12
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +11...+13
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +17...+19
Харків – +16...+18
Київ – +11...+13