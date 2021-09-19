Найхолодніше буде у західних та північних регіонах. Там вночі температура опуститься до +3...+5 градусів.

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В Україну прийде різке похолодання

У середу, 22 вересня, сильне похолодання прийде на всю територію країни. Окрім того, у багатьох областях прогнозують зливи. Зокрема у:

Чернівецькій;

Івано-Франківській;

Львівській;

Закарпатській;

Житомирській;

Київській;

Чернігівській;

а також Сумській областях.

Варто відзначити, що середня температура повітря на Заході буде вдень – до +6...+13 градусів тепла, а вночі – всього +3...+5 градуси. У північних областях прогнозують не більше +6...+9 градусів удень та +3...+5 градусів вночі.

У центральній частині країни буде вдень +7...+9 та +3...+5 вночі. У східному регіоні – +8...+13 та до +3...+8 вночі. На півдні буде найтепліше – +9..+15 та +4...+9 відповідно.

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