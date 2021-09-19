Найхолодніше буде у західних та північних регіонах. Там вночі температура опуститься до +3...+5 градусів.
До теми Рятувальники попереджають про зливи та поривчастий вітер: які регіони накриє негода
В Україну прийде різке похолодання
У середу, 22 вересня, сильне похолодання прийде на всю територію країни. Окрім того, у багатьох областях прогнозують зливи. Зокрема у:
- Чернівецькій;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Закарпатській;
- Житомирській;
- Київській;
- Чернігівській;
- а також Сумській областях.
Варто відзначити, що середня температура повітря на Заході буде вдень – до +6...+13 градусів тепла, а вночі – всього +3...+5 градуси. У північних областях прогнозують не більше +6...+9 градусів удень та +3...+5 градусів вночі.
У центральній частині країни буде вдень +7...+9 та +3...+5 вночі. У східному регіоні – +8...+13 та до +3...+8 вночі. На півдні буде найтепліше – +9..+15 та +4...+9 відповідно.
Останні новини щодо погоди в Україні
- 19 веревня рятувальники попередили про негоду – зливи та поривчастий вітер накриють частину України. Також можливе збільшення рівня води у річках. Зокрема буде 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.
- Вранці 19 вересня в Україні через негоду без світла залишились 32 населені пункти у 3 регіонах: 18 – у Сумській, 8 – у Миколаївській та 6 – у Чернігівській областях.
- 18 вересня Одесу накрила велика злива – вода затопила вулиці та ускладнила рух транспорту. Через це складна ситуація була в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського.