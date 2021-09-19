Рятувальники попереджають про І рівень небезпеки, тобто жовтий. Таку інформацію оприлюднили станом на ранок 19 вересня.

До теми Дощі та грози оминуть лише кілька областей: прогноз погоди на 19 вересня

Негода накриє Україну 19 вересня

Уночі прогнозують значні дощі у:

західних та північних областях;

а також у Черкаській області.

Удень негода вируватиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Окрім того, в Києві та Київській області вночі, 19 вересня, буде значний дощ. Через це там прогнозують також І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Ба більше, – в західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Саме тому там прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Синоптикиня Наталка Діденко написала, що вітер в Україні буде переважно південно-західний, лише в західних областях – північно-західний, проте – поривчастий.

З понеділка градуси почнуть сповзати вниз – до +7...+12. Буде дуже холодно за відчуттями. Наталка Діденко Синоптикиня

Підніметься рівень води у річках

Внаслідок опадів, рятувальники попередили, що очiкують пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями, проте без негативних наслiдкiв, на:

рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) – до 0,5 – 1,5 метра;

річках Закарпаття – до 0,3 – 1,5 метра;

Латориці та в нижній течії Боржави – до 2 метрів;

Також очікують підйом рiвнiв у рiчках басейнiв Прута та Сiрету (на 0,2 – 0,8 метра, без негативних наслiдкiв) та Прип'яті (на 0,1 – 0,5 метра).

На Прип'яті в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ.

Коротко про негоду в Україні