Рятувальники попереджають про І рівень небезпеки, тобто жовтий. Таку інформацію оприлюднили станом на ранок 19 вересня.

До теми Дощі та грози оминуть лише кілька областей: прогноз погоди на 19 вересня

Негода накриє Україну 19 вересня

Уночі прогнозують значні дощі у:

  • західних та північних областях;
  • а також у Черкаській області.

Удень негода вируватиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Окрім того, в Києві та Київській області вночі, 19 вересня, буде значний дощ. Через це там прогнозують також І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Ба більше, – в західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Саме тому там прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Синоптикиня Наталка Діденко написала, що вітер в Україні буде переважно південно-західний, лише в західних областях – північно-західний, проте – поривчастий.

З понеділка градуси почнуть сповзати вниз – до +7...+12. Буде дуже холодно за відчуттями.

Наталка Діденко

Синоптикиня

Підніметься рівень води у річках

Внаслідок опадів, рятувальники попередили, що очiкують пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями, проте без негативних наслiдкiв, на:

  • рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) – до 0,5 – 1,5 метра;
  • річках Закарпаття – до 0,3 – 1,5 метра;
  • Латориці та в нижній течії Боржави – до 2 метрів;

Також очікують підйом рiвнiв у рiчках басейнiв Прута та Сiрету (на 0,2 – 0,8 метра, без негативних наслiдкiв) та Прип'яті (на 0,1 – 0,5 метра).

На Прип'яті в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ.

Коротко про негоду в Україні

  • Станом на ранок, 19 вересня, і Україні через негоду без світла залишились 32 населені пункти у 3 областях. Зокрема у Сумській області – 18 населених пунктів, у Миколаївській – 8, у Чернігівській – 6.
  • 18 вересня Одесу накрила велика злива – вода затопила вулиці та ускладнила рух транспорту. Через це складна ситуація була в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського.
  • Окрім того, 18 вересня, у багатьох областях України прогнозували сильні зливи, дощі, шквали та навіть оголосили штормове попередження.