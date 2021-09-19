Рятувальники попереджають про І рівень небезпеки, тобто жовтий. Таку інформацію оприлюднили станом на ранок 19 вересня.
До теми Дощі та грози оминуть лише кілька областей: прогноз погоди на 19 вересня
Негода накриє Україну 19 вересня
Уночі прогнозують значні дощі у:
- західних та північних областях;
- а також у Черкаській області.
Удень негода вируватиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Окрім того, в Києві та Київській області вночі, 19 вересня, буде значний дощ. Через це там прогнозують також І рівень небезпечності, тобто жовтий.
Ба більше, – в західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Саме тому там прогнозують І рівень небезпечності, тобто жовтий.
Синоптикиня Наталка Діденко написала, що вітер в Україні буде переважно південно-західний, лише в західних областях – північно-західний, проте – поривчастий.
З понеділка градуси почнуть сповзати вниз – до +7...+12. Буде дуже холодно за відчуттями.
Підніметься рівень води у річках
Внаслідок опадів, рятувальники попередили, що очiкують пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями, проте без негативних наслiдкiв, на:
- рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) – до 0,5 – 1,5 метра;
- річках Закарпаття – до 0,3 – 1,5 метра;
- Латориці та в нижній течії Боржави – до 2 метрів;
Також очікують підйом рiвнiв у рiчках басейнiв Прута та Сiрету (на 0,2 – 0,8 метра, без негативних наслiдкiв) та Прип'яті (на 0,1 – 0,5 метра).
На Прип'яті в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ.
Коротко про негоду в Україні
- Станом на ранок, 19 вересня, і Україні через негоду без світла залишились 32 населені пункти у 3 областях. Зокрема у Сумській області – 18 населених пунктів, у Миколаївській – 8, у Чернігівській – 6.
- 18 вересня Одесу накрила велика злива – вода затопила вулиці та ускладнила рух транспорту. Через це складна ситуація була в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського.
- Окрім того, 18 вересня, у багатьох областях України прогнозували сильні зливи, дощі, шквали та навіть оголосили штормове попередження.