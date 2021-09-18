Значні дощі будуть у західних та північних регіонах, а також на Черкащині. Вдень дощитиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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На Заході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Це зумовить І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Натомість у східних регіонах та на Запоріжжі переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Заливатиме й Київ

У Києві та області теж може бути злива. У столиці оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



Штормове попередження / Фото Укргідрометцентру

Коли відступлять дощі

Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, дощитиме по всій Україні ще в неділю, 19 вересня. Опади оминуть лише Чернігівщину, Херсонщину та Запоріжжя. Ба більше, деякі регіони накриє суттєве похолодання. Наприклад, Волині температура повітря становитиме від +7...+9, на Закарпатті – +12...+14.