У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.
До теми Похолодання, дощі та грози: погода в Україні на вихідних 18 – 19 вересня
Які області найбільше постраждали:
- Львівська – 65 населених пунктів без світла,
- Чернігівська – 6.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Сильні зливи в Україні очікують і 18 вересня
Тим часом, синоптики не тішать українців прогнозами. На суботу, 18 вересня, вони оголосили штормове попередження. Потужні зливи пройшли вночі на Черкащині, а також у північних та західних областях. Вдень негода розгуляється у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
На Заході – шквальний вітер
На Заході України очікують потужні пориви вітру – 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності – жовтий. Без опадів не обійдеться і Київ та Київська область, тут – значний дощ.
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