У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

До теми Похолодання, дощі та грози: погода в Україні на вихідних 18 – 19 вересня

Які області найбільше постраждали:

Львівська – 65 населених пунктів без світла,

Чернігівська – 6.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Сильні зливи в Україні очікують і 18 вересня

Тим часом, синоптики не тішать українців прогнозами. На суботу, 18 вересня, вони оголосили штормове попередження. Потужні зливи пройшли вночі на Черкащині, а також у північних та західних областях. Вдень негода розгуляється у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

На Заході – шквальний вітер

На Заході України очікують потужні пориви вітру – 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності – жовтий. Без опадів не обійдеться і Київ та Київська область, тут – значний дощ.

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Зверніть увагу! Раніше синоптики попередили про небезпечні погодні умови в Карпатах. Тут на вихідних очікують на потужні зливи, рівень небезпечності ІІ – помаранчевий.