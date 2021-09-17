В Укргідрометцентрі застерегли, що у Карпатах на вихідних пройдуть сильні дощі. Через це там оголосили аж ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
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Помаранчевий рівень означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.
Куди ще суне негода 17 вересня
Натомість у низці інших областей України оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий. Це означає, що 17 вересня погодні умови там будуть потенційно небезпечними.
Значні дощі прогнозують у:
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Волинській;
- та Рівненській областях.
Якими будуть погодні умови в Україні 17 вересня / Карта Укргідрометцентру
Крім цього, 17 вересня усюди в Україні, окрім Заходу та більшості північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Якою буде ситуація 18 вересня
У ніч проти 18 вересня західними та північними регіонами, а також Черкащиною пронесуться значні дощі. Натомість температура повітря в Україні коливатиметься від +14 до +23 градусів.
Вдень потужні опади прогнозують у:
- Чернігівській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- та Херсонській областях.
Варто зауважити, що у суботу на Заході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Тож через це у вищезгаданих регіонах оголосили жовтий рівень небезпечності.
Потепління ще повернеться в Україну
Попри різке похолодання, яке українці відчули у вересні, до кінця місяця ще прийде потепління. Температура повітря коливатиметься у межах +15...+20 градусів, що цілком нормально для початку осені. Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Водночас він звернув увагу й на те, що "справа вже йде до зими", тож на літнє тепло сподіватися не варто.