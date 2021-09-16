Потепління буде в межах вересневих температур

З кожним наступним місяцем ймовірність потеплінь зменшується, як і їх інтенсивність. Про це в інтерв'ю заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Після кожного похолодання, як правило, настає певне потепління,

– наголосив Кульбіда.

Однак він зазначив, що тепло вже не буде таким, як влітку.

"Для осені +15...+20 градусів абсолютно нормальна температура. Тобто громадянам не слід хвилюватися. Крім похолодання, в Україні будуть ще й потепління до кінця місяця", – зазначив синоптик.

Водночас він констатував: "Справа вже йде до зими".

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