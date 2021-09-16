Потепление будет в пределах сентябрьских температур

С каждым последующим месяцем вероятность потеплений уменьшается, как и их интенсивность. Об этом в интервью заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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После каждого похолодания, как правило, наступает определенное потепление,

– подчеркнул Кульбида.

Однако он отметил, что тепло уже не будет таким, как летом.

"Для осени +15...+ 20 градусов абсолютно нормальная температура. То есть гражданам не следует волноваться. Кроме похолодания, в Украине будут еще и потепление до конца месяца", – отметил синоптик.

В то же время он констатировал: "дело уже идет к зиме".

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