О том, какой в будущем может быть погода в Украине, изданию рассказал начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак. Он отметил, что на снижение температуры не влияют даже ливни.

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Температура воздуха растет, тенденция сохранится

Выпал сильный дождь – все испарилось. Нам нужны агрономические дожди, которые постепенно поливают землю и пропитывают слой почвы. Если же дождь выпал в то время, когда жарило солнце, – это непродуктивная потеря влаги,

– заявил синоптик.

Он отметил, что в последнее время температура воздуха ежегодно поднимается, из-за этого соответственно увеличивается продолжительность летнего периода.

"Есть тенденция к повышению температуры. В 2020 году у нас среднемесячная температура была выше нормы. То же было и в 2016 – 2018 годах: температура воздуха поднялась на 1 – 2 градуса", – отметил Гринчак.

Он объяснил, что дополнительные 0,1 к средней годовой температуре – это еще 1 день тепла. То есть если речь идет о повышении на 2 градуса – это дополнительные 20 дней теплого периода.

Потепление приводит к наводнениям

Из-за повышения температуры все чаще случаются наводнения и смерчи.

За один дождь может выпасть месячная норма осадков. Больше стало смерчей и ураганов. Климатические беженцы – это уже реальность,

– заметил синоптик.

В частности, некоторые виды насекомых передвигаются относительно своих мест обитания, исчезают определенные виды растений. По пессимистическим прогнозам, подытожил Гринчак, похожее ждет и людей – они могут стать климатическими беженцами.

Обратите внимание! Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что через 20 лет в Украине может не быть привычной зимы. Все из-за постоянного роста средней температуры воздуха.