Такое заявление в интервью изданию сделал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Он пояснил, что глобальное потепление не могло обойти Украину.
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В Украине могут исчезнуть привычные зимы
"Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно достаточно ощутимо – среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса", – рассказал эксперт.
По его словам, ежегодно теплый летний период в Украине увеличивается в среднем на 10 – 15 дней, в то же время зимний период сокращается.
Если все так и будет продолжаться, то через 20 – 25 лет зимы в Украине вообще может не быть,
– подытожил Кульбида.
В то же время он добавил, что в 2021 году в Украине будет самый большой урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси.
Лето каждый год будет становиться жарче
- За последние 30 лет лето в Украине стало на полтора градуса теплее. По словам климатолога Веры Балабух, рост температуры продолжится и в будущем. К 2050-м годам она может увеличиться в среднем на 1,5 градуса.
- Такая ситуация не связана с активностью Солнца. Дело в человеческой деятельности, одним из следствий которой является выброс парниковых газов.