Такое заявление в интервью изданию сделал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Он пояснил, что глобальное потепление не могло обойти Украину.

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В Украине могут исчезнуть привычные зимы

"Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно достаточно ощутимо – среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса", – рассказал эксперт.

По его словам, ежегодно теплый летний период в Украине увеличивается в среднем на 10 – 15 дней, в то же время зимний период сокращается.

Если все так и будет продолжаться, то через 20 – 25 лет зимы в Украине вообще может не быть,

– подытожил Кульбида.

В то же время он добавил, что в 2021 году в Украине будет самый большой урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси.

Лето каждый год будет становиться жарче