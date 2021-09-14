Про те, якою у майбутньому може бути погода в Україні, виданню розповів начальник Дніпропетровського регіонального гідрометцентру Василь Гринчак. Він зазначив, що на зниження температури не впливають навіть зливи.

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Температура повітря росте, тенденція збережеться

Випав сильний дощ – все випарувалося. Нам потрібні агрономічні дощі, які поступово поливають землю і просочують шар ґрунту. Якщо ж дощ випав в той час, коли жарило сонце, – це непродуктивна втрата вологи,

– заявив синоптик.

Він наголосив, що останнім часом температура повітря щорічно підіймається, через це відповідно збільшується тривалість літнього періоду.

"Є тенденція до підвищення температури. У 2020 році у нас середньомісячна температура була вищою за норму. Те ж було і в 2016 – 2018 роках: температура повітря піднялася на 1 – 2 градуси", – зазначив Гринчак.

Він пояснив, що додаткові 0,1 до середньої річної температури – це ще 1 день тепла. Тобто якщо мовиться про підвищення на 2 градуси – це додаткові 20 днів теплого періоду.

Потепління призводить до повеней

Через підвищення температури все частіше трапляються повені й смерчі.

За один дощ може випасти місячна норма опадів. Більше стало смерчів і ураганів. Кліматичні біженці – це вже реальність,

– зауважив синоптик.

Зокрема, деякі види комах пересуваються щодо своїх місць проживання, зникають певні види рослин. За песимістичними прогнозами, підсумував Гринчак, схоже чекає й на людей – вони можуть стати кліматичними біженцями.

Зверніть увагу! Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що через 20 років в Україні може не бути звичної зими. Усе через постійне зростання середньої температури повітря.