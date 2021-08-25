Чому підвищується температура

Серпень 2021 року став теплішим у порівнянні з попередніми десятиліттями. Про це завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру заявила у інтерв'ю.

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Таке підвищення температури не пов'язане з активністю Сонця. Справа в людській діяльності, одним з наслідків якої є викид парникових газів.

Якщо до людського фактора додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно зрости. До середини XXI століття вона може збільшитися для України в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком цього століття,

– попередила Балабух.

Аномальна зима 2020 року

За її словами, таке підвищення є вкрай небезпечним. Прикладом може бути аномально тепла зима у 2020 році. Тоді середня річна температура перевищила норму на 2,8 градуса. Коли температура підвищується на 2 градуси і вище, то відбуваються незворотні зміни в екосистемах.

"Тоді у нас практично не було зими, не було снігового покриву, що в кінцевому підсумку призвело до проблем з водопостачанням. Спочатку у нас була велика посуха, а потім на Західній Україні сталися великі повені. Пізніше – масштабні пожежі", – пояснила кліматологиня.

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