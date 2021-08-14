А спостереження у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) проводять вже 142 роки. NOAA – це окреме відомство в структурі міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки.
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Липень 2021 "перевершив себе"
Доктор філософії та адміністратор NOAA Рік Спінрад повідомив, що липень зазвичай є найспекотнішим місяцем у році.
Але липень 2021 року перевершив себе – він став найспекотнішим місяцем із будь-коли зареєстрованих,
– наголосив фахівець.
І додав, що "цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях, який зміна клімату затвердила для всього світу".
- Показник середньої глобальної температури поверхні суші та океану у XX столітті становив 15,8 градуса за шкалою Цельсія. У липні 2021 року його перевищено на 0,93 градуса.
Нагадаємо, попередній температурний рекорд зафіксували не так давно – у 2016 році. Його показник був усього на 0,01 градуса нижчим.
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