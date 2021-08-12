Про новий температурний рекорд Європи центр з гідрометеорології повідомляє з посиланням на автоматичну метеостанцію у місті Siracusa.
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Рекордна спека в Європі
11 серпня під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження ("теплового купола"), на острові Сицилія максимальна температура повітря досягла значення +48,8 градуса,
– йдеться у повідомленні.
Інформацію підтвердив місцевий агрометеорологічний центр.
Такий показник є новим рекордом за весь час інструментальних спостережень не тільки Італії, а також і всієї Європи.
Нагадаємо, попередньою максимальною температурою повітря був показник у +48 градусів. Його зафіксували в Афінах 10 липня 1977 року.
Температурні рекорди в Європі та світі: останні новини
- У Греції 3 серпня повітря прогрілося до +46 градусів, а наступного дня – до +47,1 градуса. Це стало однією із причин масових лісових пожеж, які охопили країну.
- Крім того, Канада наприкінці червня двічі оновлювала температурний рекорд. Там зафіксували майже +48 градусів.