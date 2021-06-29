Попередній температурний рекорд зафіксували упродовж вихідних 26 – 27 червня. Тоді температура повітря прогрілася до +46 градусів.

Зауважте Вперше за 75 років: спека у Львові побила історичний температурний рекорд

Людей попереджують, що аномальне потепління триватиме щонайменше до кінця тижня. Над материком наче утворився справжнісінький тепловий купол. Він простягається від Каліфорнії до арктичних земель Канади.

Наразі у Канаді суттєво зріс попит на кондиціонери та прохолоджувальні напої. Окрім того, у містах запрацювали центри аварійного охолодження.

Кліматолог Девід Філліпс зауважив, що у Канаді наразі спекотніше, аніж в ОАЕ.

Цікаво! Минулий попередній температурний рекорд Канада встановила ще у далекому 1937 році. Тоді температура повітря прогрілася до +45 градусів.

Що відбувається у США