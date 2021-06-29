Предыдущий температурный рекорд зафиксировали в течение выходных 26 – 27 июня. Тогда температура воздуха прогрелась до +46 градусов.

Заметьте Впервые за 75 лет: жара во Львове побила исторический температурный рекорд

Людей предупреждают, что аномальное потепление продлится минимум до конца недели. Над материком словно образовался самый настоящий тепловой купол. Он простирается от Калифорнии до арктических земель Канады.

Сейчас в Канаде существенно вырос спрос на кондиционеры и прохладительные напитки. Кроме того, в городах заработали центры аварийного охлаждения.

Климатолог Дэвид Филлипс отметил, что в Канаде сейчас жарче, чем в ОАЭ.

Интересно! Прошлый температурный рекорд Канада установила еще в далеком 1937 году. Тогда температура воздуха прогрелась до +45 градусов.

Что происходит в США