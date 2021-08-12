О новом температурном рекорде Европы центр по гидрометеорологии сообщает со ссылкой на автоматическую метеостанцию в городе Siracusa.
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Рекордная жара в Европе
11 августа под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения ("теплового купола"), на острове Сицилия максимальная температура воздуха достигла значения +48,8 градуса,
– говорится в сообщении.
Информацию подтвердил местный агрометеорологический центр.
Такой показатель является новым рекордом за все время инструментальных наблюдений не только Италии, а также и всей Европы.
Напомним, предыдущей максимальной температурой воздуха был показатель в +48 градусов. Его зафиксировали в Афинах 10 июля 1977.
Температурные рекорды в Европе и мире: последние новости
- В Греции 3 августа воздух прогрелся до +46 градусов, а на следующий день – до +47,1 градуса. Это стало одной из причин массовых лесных пожаров, которые охватили страну.
- Кроме того, Канада конце июня дважды обновляла температурный рекорд. Там зафиксировали почти +48 градусов.