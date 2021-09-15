К концу недели температура воздуха в Украине будет опускаться и до 20 сентября достигнет ночью минимальной отметки.

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Погода на 16 сентября

Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 до +25 градусов. По всей территории Украины будет сухо и солнечно. Однако на Волыни, Закарпатье и Ровненщине пройдут дожди, возможны также грозы.



Прогноз погоды на 16 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Погода на 17 сентября

Уже на следующий день дожди распространятся на все западные и северные области, осадки ожидают и в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

Температура воздуха все еще будет оставаться высокой – в среднем +18 ... +20 градусов.

Прогноз погоды на 17 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Погода 18 сентября

Далее осадки будут охватывать все больше регионов. Дождливо по всей стране, ожидают также грозы. Сухо и солнечно будет только в Донецкой и Луганской областях.

В то же время столбики термометров будут показывать уже меньше. Свежее всего будет в Ровненской, Волынской областях – +13 ... +15 градусов. Самых высоких отметок термометры достигнут на Донбассе, в Одесской и Херсонской областях и Крыму – +20 ... +23 градуса.

Прогноз погоды на 18 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Погода 19 сентября

Дожди накроют всю страну, однако грозы отступят. Островком солнца останется только Одесская область. Кроме того, начнется ощутимое похолодание.

На Севере и Западе термометры будут показывать от +10 до +16 градусов.

Прогноз погоды на 19 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Погода 20 сентября

Ни в одно из областей жителей не будет радовать солнце – дождь будет везде. Снижение температуры воздуха коснется всех регионов. Холоднее всего будет на Западе – в Волынской и Ровненской областях днем прогнозируют +10 ... +12 градусов, ночью – +5 градусов.

Прогноз погоды на 20 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

К слову, в течение 15 сентября погода в Украине будет сухой и солнечной. Несмотря на календарную осень, температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах +19 ... +26 градусов.