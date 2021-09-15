До кінця тижня температура повітря в Україні опускатиметься та до 20 вересня досягне вночі мінімальної позначки.

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Погода на 16 вересня

Синоптики прогнозують температуру повітря від +19 до +25 градусів. По всі території України буде сухо та сонячно. Однак на Волині, Закарпатті та Рівненщині пройдуть дощі, можливі також грози.



Прогноз погоди на 16 вересня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Погода на 17 вересня

Вже наступного дня дощі поширяться на всі західні та північні області, опади очікують і у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях.

Температура повітря все ще залишатиметься високою – у середньому +18…+20 градусів.



Прогноз погоди на 17 вересня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Погода 18 вересня

Далі опади охоплюватимуть все більше регіонів. Дощитиме по всій країні, очікують також грози. Сухо та сонячно буде тільки на Донеччині та Луганщині.

Водночас стовпчики термометрів показуватимуть вже менше. Найсвіжіше буде на Рівненщині, Волині – +13...+15 градусів. Найвищих позначок термометри сягатимуть на Донбасі, в Одеській та Херсонській областях та Криму – +20…+23 градуси.



Прогноз погоди на 18 вересня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Погода 19 вересня

Дощі накриватимуть всю країну, однак грози відступлять. Острівком сонця залишиться лише Одещина. Крім того, розпочнеться відчутніше похолодання.

На Півночі та Заході термометри показуватимуть від +10 до +16 градусів.



Прогноз погоди на 19 вересня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Погода 20 вересня

Жителів жодної області не тішитиме сонце – дощитиме скрізь. Зниження температури повітря торкнеться всіх регіонів. Найхолодніше буде на Заході – у Волинській та Рівненській областях вдень прогнозують +10…+12 градусів, вночі – +5 градусів.



Прогноз погоди на 20 вересня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

До слова, протягом 15 вересня погода в Україні буде сухою та сонячною. Попри календарну осінь, температура повітря по всій країні коливатиметься в межах +19...+26 градусів.