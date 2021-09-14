В усіх регіонах країни погода буде приблизно однаковою. Українці матимуть ще одну нагоду насолодитися проміннями теплого сонця.
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Погода в регіонах
Найпрохолодніше 15 вересня буде на Півночі. Там температура повітря становитиме +19...+22 градусів. Дещо тепліше буде на Заході. Однак найбільше тепла отримають мешканці Закарпаття – там повітря розігріється до +23...+25 градусів.
У центральних та східних областях також буде тепло – +20...+24. Однак найбільше теплом погода потішить мешканців Півдня. Там температура повітря коливатиметься в межах +22...+26 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що опадів завтра не передбачають.
Дощі завтра малоймовірні, практично повсюди переважатиме сонячна малохмарна погода,
– зазначила Діденко.
У Києві, як і в регіонах, буде сухо. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси.
Погода в містах України
Ужгород – +23...+25
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +21...+23
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +20...+22
Чернігів – +19...+21
Суми – +19...+21
Полтава – +20...+22
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +21...+23
Київ – +20...+22
Погода 15 вересня / Карта Укргідрометцентру