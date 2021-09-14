Во всех регионах страны погода будет примерно одинаковой. Украинцы будут иметь еще одну возможность насладиться лучами теплого солнца.

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Погода в регионах

Холоднее всего 15 сентября будет на Севере. Там температура воздуха составит +19...+22 градуса. Несколько теплее будет на Западе. Однако больше всего тепла получат жители Закарпатья – там воздух разогреется до +23...+25 градусов.

В центральных и восточных областях также будет тепло – +20...+24. Однако больше всего теплом погода порадует жителей Юга. Там температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что осадков завтра не предусматривают.

Дожди завтра маловероятны, практически повсюду будет преобладать солнечная малооблачная погода,

– отметила Диденко.

В Киеве, как и в регионах, будет сухо. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Погода в городах Украины

Ужгород – +23...+25

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +22...+24

Николаев – +23...+25

Херсон – +24...+26

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +19...+21

Сумы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +21...+23

Запорожье – +23...+25

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +21...+23

Киев – +20...+22



Погода 15 сентября / Карта Укргидрометцентра