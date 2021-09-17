В Укргидрометцентре предостерегли, что в Карпатах на выходных пройдут сильные дожди. Из-за этого там объявили аж ІІ уровень опасности, оранжевый.

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Оранжевый уровень означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Куда еще надвигается непогода 17 сентября

Зато в ряде других областей Украины объявили І уровень опасности, то есть желтый. Это означает, что 17 сентября погодные условия там будут потенциально опасными.

Значительные дожди прогнозируют в:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Волынской;

и Ровненской областях.



Какими будут погодные условия в Украине 17 сентября / Карта Укргидрометцентра

Кроме этого, 17 сентября везде в Украине, кроме Запада и большинства северных областей, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какой будет ситуация 18 сентября

В ночь на 18 сентября западными и северными регионами, а также Черкасщиной пронесутся значительные дожди. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +14 до +23 градусов.

Днем мощные осадки прогнозируют в:

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

и Херсонской областях.

Стоит отметить, что в субботу на западе порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому в вышеупомянутых регионах объявили желтый уровень опасности.

Потепление еще вернется в Украину

Несмотря на резкое похолодание, которое украинцы почувствовали в сентябре, до конца месяца еще придет потепление. Температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+20 градусов, что вполне нормально для начала осени. Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. В то же время он обратил внимание и на то, что "дело уже идет к зиме", поэтому на летнее тепло надеяться не стоит.