В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

К теме Похолодание, дожди и грозы: погода в Украине на выходных 18 – 19 сентября

Какие области больше всего пострадали:

Львовская – 65 населенных пунктов без света,

Черниговская – 6.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады "Облэнерго".

Сильные ливни в Украине ожидают и 18 сентября

Между тем, синоптики не радуют украинцев прогнозами. На субботу, 18 сентября, они объявили штормовое предупреждение. Мощные ливни прошли ночью в Черкасской области, а также в северных и западных областях. Днем непогода разгуляется в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

На Западе – шквальный ветер

На Западе Украины ожидают мощные порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Уровень опасности – желтый. Без осадков не обойдется и Киев и Киевская область, здесь – проливные дожди.

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Обратите внимание! Ранее синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карпатах. Здесь на выходных ожидают мощные ливни, уровень опасности II – оранжевый.