Найхолодніше на вихідних буде у Львівській області та на Волині. Туди циклон принесе найбільш різне зниження температури.

Важливо У Карпатах буде небезпечно: на які ще регіони суне потужна негода

Прогноз погоди на суботу

У суботу, 18 вересня стовпчики термометра у західних та північних областях і в столиці опустяться до +14...+19 градусів. У Центрі та на Півдні повітря розігріється до +19...+23 градусів.

На Заході та Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях пройдуть дощі, а в інших регіонах можливі грози. Негода мине лише Донецьку та Луганські області.



Погода в Україні в суботу, 18 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в неділю

Натомість у неділю в західних областях похолодання буде ще значнішим – від +7...+9 на Волині до +12...+14 на Закарпатті. Також на 7 градусів знизиться температура повітря на Вінниччині. В інших регіонах, за прогнозами синоптиків, суттєвих змін не буде.

Також незмінними будуть дощі майже у всіх областях. Цього разу опади минуть лише Херсонську та Чернігівську області. У частині областей знову можливі грози, здебільшого в Центрі, на Півдні та Сході.

За словами синоптикині Наталки Діденко, таку погоду в Україну несуть атмосферні фронти, які прийдуть із заходу. Також вона зазначила, що дощі не оминуть на вихідних жодної області.



Погода в Україні в неділю, 19 вересня / Карта Укргідрометцентру