Мовиться про Сумську, Миколаївську та Чернігівську області. Таку інформацію розповіли у ДСНС, станом на ранок 19 вересня.

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Через негоду в Україні люди у 3 регіонах залишились без світла

За інформацією рятувальників, через негоду без світла залишились 32 населені пункти. Зокрема:

у Сумській області – 18 населених пунктів;

у Миколаївській – 8;

у Чернігівській – 6.

Щоб відновити електропостачання – залучили бригади обленерго.

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