Мовиться про Сумську, Миколаївську та Чернігівську області. Таку інформацію розповіли у ДСНС, станом на ранок 19 вересня.
До теми Одесу накрила злива: вулиці перетворились на ріки – фото й відео потопу
Через негоду в Україні люди у 3 регіонах залишились без світла
За інформацією рятувальників, через негоду без світла залишились 32 населені пункти. Зокрема:
- у Сумській області – 18 населених пунктів;
- у Миколаївській – 8;
- у Чернігівській – 6.
Щоб відновити електропостачання – залучили бригади обленерго.
Останні новини про негоду в Україні
- Минулої доби, 18 вересня, Одесу накрила потужна злива. Вода затопила вулиці та ускладнила рух транспорту. Зокрема складна ситуація була в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського.
- Перед тим, 18 вересня, у багатьох областях України прогнозують сильні зливи, дощі, шквали. Через це оголосили навіть штормове попередження.
- Про погіршення погодніх умов попереджають й на 19 вересня. Зокрема прогнозують грози та дощі.