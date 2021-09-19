Спасатели предупреждают о І уровне опасности, то есть желтом. Такую информацию обнародовали по состоянию на утро 19 сентября.
К теме Дожди и грозы обойдут лишь несколько областей: прогноз погоды на 19 сентября
Непогода накроет Украину 19 сентября
Ночью прогнозируют значительные дожди в:
- западных и северных областях;
- а также в Черкасской области.
Днем непогода будет бушевать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Кроме того, в Киеве и Киевской области ночью, 19 сентября, будет значительный дождь. Из-за этого там прогнозируют также І уровень опасности, то есть желтый.
Более того, в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду. Именно поэтому там прогнозируют І уровень опасности, то есть желтый.
Синоптик Наталья Диденко написала, что ветер в Украине преимущественно юго-западный, лишь в западных областях – северо-западный, но порывистый.
С понедельника Градусы начнут сползать вниз – до +7...+12. Будет очень холодно по ощущениям.
Поднимется уровень воды в реках
В результате осадков, спасатели предупредили, что ожидают подъем уровней воды над текущими уровнями, однако без негативных последствий, на:
- реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) – до 0,5 – 1,5 метра;
- реках Закарпатья – до 0,3 – 1,5 метра;
- Латорицы и в нижнем течении Боржавы – до 2 метров;
Также ожидают подъем уровней в реках бассейнов Прута и Сирета (на 0,2 – 0,8 метра, без негативных последствий) и Припяти (на 0,1 – 0,5 метра).
На Припяти в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ.
Коротко о непогоде в Украине
- По состоянию на утро, 19 сентября, в Украине из-за непогоды без света остались 32 населенных пункта в 3 областях. В частности в Сумской области – 18 населенных пунктов, в Николаевской – 8, в Черниговской – 6.
- 18 сентября Одессу накрыл большой ливень – вода затопила улицы и осложнила движение транспорта. В результате этого сложная ситуация была в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского.
- Кроме того, 18 сентября, во многих областях Украины прогнозировали сильные ливни, дожди, шквалы и даже объявили штормовое предупреждение.