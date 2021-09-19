Холоднее всего будет в западных и северных регионах. Там ночью температура опустится до +3...+5 градусов.
К теме Спасатели предупреждают о ливнях и порывистом ветре: какие регионы накроет непогода
В Украину придет резкое похолодание
В среду, 22 сентября, сильное похолодание придет на всю территорию страны. Кроме того, во многих областях прогнозируют ливни. В частности:
- Черновицкой;
- Ивано-Франковской;
- Львовской;
- Закарпатской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Черниговской;
- а также Сумской областях.
Стоит отметить, что средняя температура воздуха на Западе будет днем – до +6...+ 13 градусов тепла, а ночью – всего +3...+5 градуса. В северных областях прогнозируют не более +6...+9 градусов днем и +3...+5 градусов ночью.
В центральной части страны будет днем + 7...+ 9 и +3...+5 ночью. В восточном регионе – + 8...+13 до +3...+8 ночью. На юге будет теплее всего – + 9..+15 и +4...+ 9 соответственно.
Последние новости о погоде в Украине
- 19 сентября спасатели предупредили о непогоде – ливни и порывистый ветер накроют часть Украины. Также возможно увеличение уровня воды в реках. В частности будет 1 уровень опасности, то есть желтый.
- Утром 19 сентября в Украине из-за непогоды без света остались 32 населенных пункта в 3 регионах: 18 – в Сумской, 8 – в Николаевской и 6 – в Черниговской областях.
- 18 сентября Одессу накрыл большой ливень – вода затопила улицы и осложнила движение транспорта. В результате этого сложная ситуация была в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского.