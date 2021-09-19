Почти все области Украины будет заливать дождь. Ветер в большинстве регионов будет холодный, 5 – 10 метров за секунду.

Важно Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине: когда его ждать

Небо на Западной Украине весь день будет в плену облаков. Несколько раз в день будет падать дождь, а температура воздуха опустится до +9...+11 градусов. В восточных регионах также будет облачно, местами ожидают небольшой дождь. Воздух прогреется до +17...+19 градусов.

На Севере будет значительно прохладнее – +10...+12 градусов. Дождь, который начнется утром, продлится почти весь день, поэтому не забудьте зонтики. Только в южных регионах будет солнечно и сухо. Столбики термометров там покажут +17...+19 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +10...+12

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +17...+19

Харьков – +16...+18

Киев – +11...+13