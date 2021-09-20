Исключение только – южные, восточные области и Закарпатье. Об этом рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В Украину уже 22 сентября придут заморозки

Согласно информации Укргидрометцентра, спасатели предупредили, что заморозки будут:

ночью 22 сентября – в западных областях;

23 сентября – на всей территории Украины, кроме юга, востока и Закарпатья.

На поверхности почвы заморозки 0...+3 градуса (І уровень опасности, желтый),

– рассказали в ГСЧС.

Более того, ночью 23 сентября в Киевской области на поверхности почвы также заморозки – 0...+3 градуса.

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