Исключение только – южные, восточные области и Закарпатье. Об этом рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
К теме Зима уже близко: температура в украинских Карпатах опустилась до 0 градусов
В Украину уже 22 сентября придут заморозки
Согласно информации Укргидрометцентра, спасатели предупредили, что заморозки будут:
- ночью 22 сентября – в западных областях;
- 23 сентября – на всей территории Украины, кроме юга, востока и Закарпатья.
На поверхности почвы заморозки 0...+3 градуса (І уровень опасности, желтый),
– рассказали в ГСЧС.
Более того, ночью 23 сентября в Киевской области на поверхности почвы также заморозки – 0...+3 градуса.
Последние новости о погоде в Украине
- В течение 20 – 24 сентября в Киеве и области похолодает – +7...+13 градусов. Почти ежедневно будут сильные дожди, кроме 21 сентября.
- По состоянию на 20 сентября, в Украине будет дождливая и прохладная погода. Самая низкая температура будет на Западной Украине – +9...+11 градусов. Теплее всего в восточных и южных областях – +17...+19 градусов.
- Кроме того, 20 сентября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский появилась изморозь, а температура достигла 0 градусов.