На це у мережі звернула увагу Міка Слусаряк. У своєму фейсбуці вона опублікувала кадри з гори Томнатик у масиві Яловичорські гори.

Раніше Рятувальники показали відео із засніжених Карпат: рекомендують не йти у гори

На Буковині сніжить

Гора Томнатик розташована на хребті Томнатикул у межах Вижницького району. На її вершині гори розташована покинута радіолокаційна станція радянської протиповітряної оборони – "Памір".

На фото, оприлюднених у соцмережі, видно, як зелена трава у лісі подекуди вкрита снігом. При цьому, біля станції "Памір", його більше – вся земля фактично біла.



Сніг у горах на Буковині / Колаж 24 каналу, фото з фейсбук-сторінки Слусаряк

Де розташована гора Томнатик: дивіться на карті

Сніг в українських Карпатах

20 вересня температура у Карпатах вперше опустилася до 0 градусів. На ґрунті з'явилася паморозь і пішов дощ. Вже наступного дня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували похолодання до -6 градусів, там засніжило. Така ж ситуація утримується в горах і досі – там морози й опади.

Метеорологи про перший сніг

Українські метеорологи попередили, що жовтень у 2021 році може бути ще холоднішим, аніж навіть листопад чи грудень. Саме тоді може випасти перший сніг (мовиться про рівнину, а не гори). Мовляв, упродовж останніх років саме на другий місяць осені припадає так зване передзим'я. В Українському гідрометеорологічному інституті зауважили, що раніше перехід від літа до зими у нашій країні був плавний. Втім, тепер ситуація змінилася.