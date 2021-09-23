Піп Іван Чорногірський розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Це одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота – 2028 метрів.

Тим часом Холодно та без дощу не обійдеться: прогноз погоди на 23 вересня

Температура на горі опустилась до -5

Вранці 23 вересня температура на горі становила -5 градусів. У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту повідомили, що видимість – обмежена та дуже хмарно.

Пориви вітру сягають 5 – 6 метрів на секунду

Вітер – північно-східний, його пориви сягають 5 – 6 метрів на секунду. Лише день тому на вершині було трішки тепліше -4 градуси та й вітер був менш потужний.

Зазначимо, що в Карпатах засніжило ще 21 вересня, тоді і вдарили морози. Рятувальники попереджають: зараз у гори йти не варто, якщо прогнозують несприятливі погодні умови.

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Синоптики обіцяють потепління

Поки українці звикають до холоду після літнього тепла, синоптики дещо втішили прогнозами. Вони обіцяють потепління вже найближчих вихідних – 25 – 26 вересня. У деяких регіонах повітря прогріється навіть до +14…+18 градусів. Проте на Сході без дощів не обійдеться.

Дивіться на карті, де розташований Піп Іван Чорногірський:

Текст допису на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:

"Станом на 08:20 23.09.2021 р. на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість.

Вітер північно-східний 5 – 6 м/с.

Температура навколишнього середовища -5 градусів".