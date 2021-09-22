У північних, центральних та східних областях синоптики обіцяють опади. На Півдні буде сонячно, а от на Заході – хмарно, проте сухо.
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Де в Україні буде найтепліше та найхолодніше
Найнижчі температурні показники – на Чернігівщині, тут повітря прогріється до +8...+10 градусів. Трохи тепліше на Сумщині, у Київській та Чернігівській областях – +9...+11.
Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму, тут стовпчики термометрів піднімуться до +13...+15 градусів. Проте у Криму, попри це тепло, таки дощитиме.
За словами синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 23 вересня, Україна буде чи не найхолоднішою країною у Європі.
Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях, на радість грибникам та іншим громадянам, що гуляють по лісах, опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться. Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах,
– написала Діденко.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +13...+15
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +11...+13
Житомир – +9...+11
Вінниця – +11...+13
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +8...+10
Суми – +9...+11
Полтава – +10...+12
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру
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