Утром 22 сентября в Карпатах ударили морозы. Спасатели сообщают о температуре воздуха -4 и снег.
Накануне Спасатели показали видео заснеженных Карпат: рекомендуют не идти в горы
В Карпатах заснежило
Из-за падения снега на высокогорье Карпат ограниченная видимость. Ветер на горе Поп Иван Черногорский северо-западный и пока не шквальный: 3 – 4 метра в секунду.
В комментариях к посту спасателей пользователи шутят каламбурами, мол, "зима уже не за горами". Некоторые замечает, что такое похолодание – слишком быстрое.
Как реагируют пользователи на снег на высокогорье Карпат / Скриншот
Заморозки скоро накроют Украину
- Настоящего холода вскоре следует ожидать не только в горах.
- Спасатели рассказали, что вскоре Украина встретит первые осенние заморозки.
- Сначала заморозки ударят на Западе. Не тронет холодная погода пока южные, восточные области, а также Закарпатье.
- 23 сентября заморозки разойдутся по всей Украине.
- До 24 сентября синоптики прогнозируют ежедневные осадки.
- Впрочем, вешать нос рано: в конце сентября в Украине все же посетит "бабье лето".
Полный текст сообщению Черногорского поисково-спасательного поста
По состоянию на 8:35 22.09.2021р. на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег.
Ветер северо-западный 3-4 м/с.
Температура окружающей среды -4°С.