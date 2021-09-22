Зранку 22 вересня у Карпатах вдарили морози. Рятувальники повідомляють про температуру повітря -4 і сніг.

Напередодні Рятувальники показали відео із засніжених Карпат: рекомендують не йти у гори

У Карпатах засніжило

Через падіння снігу на високогір'ї Карпат обмежена видимість. Вітер на горі Піп Іван Чорногірський північно-західний і наразі не шквальний: 3 – 4 метри на секунду.

У коментарях допису рятувальників користувачі жартують каламбурами, мовляв, "зима вже не за горами". Дехто зауважує, що таке похолодання – надто швидке.



Як реагують користувачі на сніг на високогір'ї Карпат / Скриншот

Цікаво! Восени 2021 року температура у Карпатах опустилася до 0 градусів 20 вересня. На ґрунті з'явилася паморозь і пішов дощ.

Заморозки незабаром охоплять Україну

Справжнього холоду незабаром варто очікувати не лише в горах.

Рятувальники розповіли, що невдовзі Україна зустріне перші осінні заморозки.

Спершу заморозки вдарять на Заході. Не зачепить холодна погода наразі південні, східні області, а також Закарпаття.

23 вересня заморозки розійдуться цілою Україною.

До 24 вересня синоптики прогнозують щоденні опади.

Втім, вішати носа рано: наприкінці вересня в Україну все ж завітає "бабине літо".

Повний текст допису Чорногірського пошуково-рятувального посту

Станом на 08:35 22.09.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг.

Вітер північно-західний 3-4 м/с.

Температура навколишнього середовища -4°С.