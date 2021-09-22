Зранку 22 вересня у Карпатах вдарили морози. Рятувальники повідомляють про температуру повітря -4 і сніг.
Напередодні Рятувальники показали відео із засніжених Карпат: рекомендують не йти у гори
У Карпатах засніжило
Через падіння снігу на високогір'ї Карпат обмежена видимість. Вітер на горі Піп Іван Чорногірський північно-західний і наразі не шквальний: 3 – 4 метри на секунду.
У коментарях допису рятувальників користувачі жартують каламбурами, мовляв, "зима вже не за горами". Дехто зауважує, що таке похолодання – надто швидке.
Як реагують користувачі на сніг на високогір'ї Карпат / Скриншот
Заморозки незабаром охоплять Україну
- Справжнього холоду незабаром варто очікувати не лише в горах.
- Рятувальники розповіли, що невдовзі Україна зустріне перші осінні заморозки.
- Спершу заморозки вдарять на Заході. Не зачепить холодна погода наразі південні, східні області, а також Закарпаття.
- 23 вересня заморозки розійдуться цілою Україною.
- До 24 вересня синоптики прогнозують щоденні опади.
- Втім, вішати носа рано: наприкінці вересня в Україну все ж завітає "бабине літо".
Повний текст допису Чорногірського пошуково-рятувального посту
Станом на 08:35 22.09.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг.
Вітер північно-західний 3-4 м/с.
Температура навколишнього середовища -4°С.