Попередньо, вранці 14 жовтня, там температура сягала -4 градуси. Про це повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.
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У Карпатах вкотре засніжило
Станом на 09 годину 15 жовтня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -5 градусів, штиль,
– мовиться у повідомленні.
На кадрах помітно, що сніг вже нагадує ніби справжні замети. Також видно людські сліди.
У Карпатах вже випав сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
До речі, станом на 13 жовтня, на Піп Івані було прохолодніше. Температура повітря тоді сягала -6 градусів.
Коротко про нещодавній сніг у Карпатах
- Ще 21 вересня у Карпатах температура опустилася нижче нуля. Зокрема, на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -6 градусів.
- 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський засніжило. На високогір'ї Карапат через опади було туманно.
- У той же день випав сніг у горах у Чернівецькій області. Засніжило на горі Томнатик у масиві Яловичорські гори.