Таку температуру зафіксували на високогір'ї Карпат у районі гори Піп Іван Чорногірський.

Важливо Майже 2 мільйони осіб покинули свої будинки: Китай накрила потужна повінь

Ця вершина розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. І 13 жовтня вона відкрилася у повній красі. Світлину засніженої гори опублікували працівники пошуково-рятувального посту. Вони зазначили, що зранку температура повітря становила -6 градусів, вітер північний, 5 метрів на секунду.

Водночас напередодні температура повітря була вищою і становила -1 градус. Але на вершині було дуже вітряно. Загалом погода там 12 жовтня була хмарною та туманною.



У Карпатах -6 градусів / Фото пошуково-рятувального посту

Якою буде погода 13 жовтня в Україні

У більшості областей України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах – очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від -2 до +17 градусів.

Сильні дощі прогнозують у таких областях:

Одеській,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Полтавській,

Чернігівській,

Сумській.

У цих регіонах рятувальники навіть оголосили I рівень небезпеки, жовтий. Крім того, вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200 – 500 метрів.