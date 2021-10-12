Відомо про щонайменше 15 людей, які загинули. За попередньою інформацією, троє пропали безвісти.

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Понад 120 тисяч осіб евакуювали. Про це заявив на пресконференції глава управління з надзвичайних ситуацій провінції Ван Цижуй.

Попередні збитки – понад 750 мільйонів доларів

Він повідомив, що довготривалі дощі призвели до того, що в 11 містах і 76 повітах провінції в зоні лиха опинились 1 757 100 людей.

Понад 19,5 тисячі будівель зруйновані, 18,2 тисячі приміщень серйозно пошкодились. Прямий економічний збиток оцінюють у 5,03 мільярдів юанів (майже 780 мільйонів доларів),

– наголосив він.

Зауважимо, що з 2 по 7 жовтня у провінції Шаньсі відбувся найсильніший осінній паводок за всю історію метеорологічних спостережень. У багатьох районах проливні дощі не припинялися кілька днів.

Найсильніша осіння повінь у провінції: дивіться відео



Внаслідок повені є загиблі: дивіться відео

Боротьба влади з повенями

Міністерство фінансів і міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю виділили понад 12,4 мільйона доларів, аби побороти повені і ліквідувати наслідки стихійного лиха у провінціях.

Також 14 китайських компаній направили фінансову допомогу одній із постраждалих від повені в сумі 415 мільйонів юанів (приблизно 64,4 мільйона доларів).



Масштабна повінь в Китаї / Фото People’s Daily

Сильні дощі дуже пошкодили вугільні шахти. Наразі їх тимчасово вирішили закрити. Якщо така ситуація відбуватиметься і надалі, то це загрожує нестачею вугілля в регіоні.

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З чим пов'язана повінь

Через аномальну погоду в країні, рівень води у водоймах дуже збільшився. Ще одним чинником є тайфуни, які вплинули на температуру поверхні океану. Через вологий повітряний потік збільшується кількість дощової води.