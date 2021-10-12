Известно, что по меньшей мере, 15 человек, погибли. По предварительной информации, трое пропали без вести.

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Более 120 тысяч человек эвакуировали. Об этом заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй.

Предварительный ущерб – более 750 миллионов долларов

Он сообщил, что долговременные дожди привели к тому, что в 11 городах и 76 уездах провинции в зоне бедствия оказались 1 757 100 человек.

Более 19,5 тысячи зданий разрушены, 18,2 тысячи помещений серьезно повредились. Прямой экономический ущерб оценивается в 5,03 миллиардов юаней (почти 780 миллионов долларов),

– подчеркнул он.

Заметим, что со 2 по 7 октября в провинции Шаньси произошел самый сильный осенний паводок за всю историю метеорологических наблюдений. Во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.

Сильное осеннее наводнение в провинции: смотрите видео

В результате наводнения есть погибшие: смотрите видео

Борьба власти с наводнениями

Министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям Китая выделили более 12,4 миллиона долларов, чтобы побороть наводнения и ликвидировать последствия стихийного бедствия в провинциях.

Также 14 китайских компаний направили финансовую помощь одной из пострадавших от наводнения в сумме 415 миллионов юаней (примерно 64,4 миллиона долларов).



Масштабное наводнение в Китае / Фото People's Daily

Сильные дожди сильно повредили угольные шахты. Сейчас их временно решили закрыть. Если такая ситуация будет происходить и дальше, то это чревато нехваткой угля в регионе.

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С чем связано наводнение

Из-за аномальной погоды в стране, уровень воды в водоемах очень увеличился. Еще один фактор – тайфуны, которые повлияли на температуру поверхности океана. Из-за влажного воздушного потока увеличивается количество дождевой воды.