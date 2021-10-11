Наводнение вызвали масштабные дожди, которые накрыли северную часть Эвбеи. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации не было, однако десятки островитян пришлось эвакуировать.

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Последствия непогоды на Эвбее

Вода затопила не только дома – дороги стали непроездными. Пляжи превратились из туристических уголков в очаги грязи с ближайших гор.

Пляжи на острове покрылись грязью: смотрите видео из твиттера venetia_Ap

Правительство Греции заявило, что направит помощь в размере 20 миллионов евро для восстановления разрушенных территорий. Спасатели с материковой части страны откачивают воду.

Остров в Греции накрыло наводнение / Фото пользователей твиттера KyraToxotina, nikospappas16, AsteriouMartha, ai_katerina

Шторм в Греции

С четверга, 7 октября, в Греции свирепствует шторм, который принес большое количество осадков. Метеостанция на горе Пелио неподалеку от Эвбеи зафиксировала 700 миллиметров осадков за несколько дней.

По прогнозам метеорологов, в понедельник непогода угрожает и другим частям страны. Особенно сильные ливни и град ожидают в центральной Греции. Чрезвычайные службы работают в режиме повышенной готовности.

Ситуация на Эвбее: смотрите видео из твиттера EvangeloSipsas

Ученые убеждены, что изменение климата в Греции наступило в результате пожаров. Речь идет о сжигании угля, нефти и природного газа, которые привели к жаре, засухе и лесным пожарам.

В результате климатических изменений, летом 2021 года по всей стране сгорело почти 300 тысяч гектаров леса, кустарников и сельскохозяйственных угодий. Больше всего пострадал именно север Эвии.

Масштабные пожары в Греции: что известно