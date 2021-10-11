Наводнение вызвали масштабные дожди, которые накрыли северную часть Эвбеи. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации не было, однако десятки островитян пришлось эвакуировать.
К теме В Греции бушуют масштабные лесные пожары: все, что известно – фото, видео
Последствия непогоды на Эвбее
Вода затопила не только дома – дороги стали непроездными. Пляжи превратились из туристических уголков в очаги грязи с ближайших гор.
Пляжи на острове покрылись грязью: смотрите видео из твиттера venetia_Ap
Правительство Греции заявило, что направит помощь в размере 20 миллионов евро для восстановления разрушенных территорий. Спасатели с материковой части страны откачивают воду.
Остров в Греции накрыло наводнение / Фото пользователей твиттера KyraToxotina, nikospappas16, AsteriouMartha, ai_katerina
Шторм в Греции
С четверга, 7 октября, в Греции свирепствует шторм, который принес большое количество осадков. Метеостанция на горе Пелио неподалеку от Эвбеи зафиксировала 700 миллиметров осадков за несколько дней.
По прогнозам метеорологов, в понедельник непогода угрожает и другим частям страны. Особенно сильные ливни и град ожидают в центральной Греции. Чрезвычайные службы работают в режиме повышенной готовности.
Ситуация на Эвбее: смотрите видео из твиттера EvangeloSipsas
Ученые убеждены, что изменение климата в Греции наступило в результате пожаров. Речь идет о сжигании угля, нефти и природного газа, которые привели к жаре, засухе и лесным пожарам.
В результате климатических изменений, летом 2021 года по всей стране сгорело почти 300 тысяч гектаров леса, кустарников и сельскохозяйственных угодий. Больше всего пострадал именно север Эвии.
Масштабные пожары в Греции: что известно
- В конце июля 2021 года в Греции из-за жары возникли огромные пожары. Тогда огонь охватил остров Эвбея и окрестности Афин, люди бежали на пляж.
- Пожар на острове длился 10 дней и уничтожил немало деревьев и домов. А уже 13 августа там вспыхнул новый огонь, последствия которого отслеживали из космоса.
- В конце концов, взять ситуацию под контроль грекам помог проливной дождь. К тушению пожаров присоединились также украинские спасатели.