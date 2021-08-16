Более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции с 6 августа. Лесные возгорания в стране возникли из-за рекордной жары и действий людей.

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Власти Греции поблагодарили украинских спасателей

Николас Хардалиас заявил, что Украина и Греция вместе не только по праздникам или во время отдыха, но и в беде. Украинские пожарные сказали, что всегда готовы помочь.



Власти Греции поблагодарила украинских пожарных / Фото ГСЧС Украины

Украинские спасатели ликвидировали очаги пожаров более чем на 19 тысячах метров

По информации ГСЧС украинским спасателям за время работы удалось:

ликвидировать отдельные очаги пожаров по фронту более 19 тысяч метров и глубиной до 60 метров;

а также низовой пожар на площади 1,7 гектара и верховую площадь 350 квадратных метров;

спасти 2 населенных пункта – Спатари и Метохи. В частности 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственных здания, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец;

– Спатари и Метохи. В частности 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственных здания, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец; а также жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада возле города Каматриадес.

Обратят внимание! Решение направить 100 спасателей в Грецию принял Владимир Зеленский. Впоследствии Кабмин направил людей и технику в страну.

Кратко о пожарах в Греции