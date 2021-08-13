В этот же день спасатели Греции сообщали, что смогли взять под контроль крупные очаги возгорания в стране. По их словам, помогли в борьбе с огнем обильные дожди.

Читайте подробнее: Греция взяла под контроль лесные пожары

Новый пожар на Эвбее

Однако оказалось, что стихия не утихла и на острове Эвбея вспыхнуло новое пламя. Оно загорелось на юг от района, который стал эпицентром бедствия.

Для борьбы с возгораниями туда уже направили 4 самолета и 6 вертолетов, а также 23 спасателей и 10 автомобилей.

Стоит отметить, что предыдущий лесной пожар, который начался 3 августа, уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших в стране.

Обратите внимание! Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал пожары в стране крупнейшей экологической катастрофой за десятилетия.

Пожары в Греции: что известно

В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары – огонь вспыхнул сразу в 46 очагах. В стране зафиксировали рекордную жару – +46 градусов, ситуацию осложнил еще и сильный ветер.

В результате возгораний выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуируют из опасных районов.

Бороться со стихией грекам помогают украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС не дала сгореть 2 населенным пунктам.

К теме Пожар на острове Эвбея в Греции стал крупнейшим в истории страны