В этот же день спасатели Греции сообщали, что смогли взять под контроль крупные очаги возгорания в стране. По их словам, помогли в борьбе с огнем обильные дожди.

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Новый пожар на Эвбее

Однако оказалось, что стихия не утихла и на острове Эвбея вспыхнуло новое пламя. Оно загорелось на юг от района, который стал эпицентром бедствия.

  • Для борьбы с возгораниями туда уже направили 4 самолета и 6 вертолетов, а также 23 спасателей и 10 автомобилей.

Стоит отметить, что предыдущий лесной пожар, который начался 3 августа, уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших в стране.

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